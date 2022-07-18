Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi: Antalya'da otel lojmanından gelen atık su balık ölümlerine neden oldu

Son dakika habere göre Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin lojmanlarından Nifrit Çayı'na dökülen atık suyun, çayda kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelin lojmanlarından Nifrit Çayı'na dökülen atık suyun, çayda kirlilik ve balık ölümlerine neden olduğu tespit edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından edinilen bilgiye göre, Kızılağaç Mahallesi'nden geçerek denize dökülen Nifrit Çayı'nın atık madde dökülerek kirletildiği ve balık ölümlerine sebep olunduğu tespit edildi. Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda, atık suyun bölgede bulunan bir otelin Karacalar Mahallesi'nde bulunan lojmanlarından geldiği belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Koruma Timi tarafından konu ile ilgili araştırma ve inceleme çalışmalarına devam edildiği belirtildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title