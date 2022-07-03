Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangında kibrit kutuları bulundu

Sabotaj ihtimali üzerine parmak izi çalışması gerçekleştirildi

Yangında 200 metrekare alan zarar gördü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 200 metrekare alan zarar gördü. Yangının çıkış noktasında kibrit kutularının bulunması sabotaj olma ihtimalini akıllara getirdi.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Manavgat ilçesi Sarılar Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde ormanlık alanda çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Yangın vatandaşların da yardım etmesi ile ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

200 metrekare ormanlık alan zarar gördü

Ekipler tarafından yapılan incelemede yangın çıkış noktasında bulunduğu değerlendirilen kibrit kutuları ise dikkatlerden kaçmadı. Kibrit kutuları yangıda sabotaj olma ihtimalini akıllara getirdi. Yangında 200 metrekare ormanlık alan zarar gördü.

İnceleme başlatıldı

Orman işletme Müdürlüğü ekiplerinin konu ile ilgili savcılığa ve jandarmaya bilgi vermesinin ardından çıkış noktasında Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından parmak izi çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkışına yönelik incelemeler devam ediyor.