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Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sit alanında kaçak yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma tarafından yakalandı.

GAZİPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sit alanında kaçak yapan yabacı uyruklu şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Küçüklü Mahallesi'ndeki Asartepe sit alanında kaçak kazı yapıldığı ihbarıyla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Kaçak kazı yapan yabancı uyruklu S.P.J. suçüstü yakalandı. Olayla ilgili adli işlemlerin devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Son dakika haberi | Antalya'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçak Kazı, Gazipaşa, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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