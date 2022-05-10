Son dakika haberi | Antalya'da jandarmadan tarihi şamdan operasyonu

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Demre ilçesinde bir şahsın tarihi eser niteliğindeki eşyaları kargo ile bir başkasına göndereceği ihbarı jandarma ekiplerini harekete geçirdi. İhbar üzerine düzenlenen operasyonda 12 adet sikke ile 1 adet üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Demre ilçesi, Gökyazı Mahallesinde faaliyet gösteren bir kargo işletmesinden; Y.T. isimli şahsın tarihi eser niteliğindeki malzemeleri göndereceği bilgisinin alınması üzerine düzenlenen operasyonda; 12 adet sikke ile 1 adet üç parçadan oluşan şamdan ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırma ve inceleme neticesinde; suça konu kargo paketini Y.T. ve M.T. isimli şahsın getirdiği tespit edildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa