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Son dakika haberi | Antalya Büyükşehir İtfaiyesi'ne Marmaris yangınında aktif görev

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Antalya Büyükşehir İtfaiyesi'ne Marmaris yangınında aktif görev

Son dakika 3. sayfa haberi... Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında aktif görev alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Marmaris'te çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarında aktif görev alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangını felaketini yaşayan Marmaris'in yardımına koştu. Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı tarafından, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için görevlendirilen 4 ildeki ekiplerden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi çalışmalara başladı. Yangının hemen ardından söndürme çalışmalarına destek vermek üzere yola çıkan ekip, yangın bölgesine varır varmaz çalışmaya başladı.

Söndürme ve soğutma çalışmalarına destek

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangında, Marmaris Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiindeki çalışmalara katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri söndürme ve soğutma çalışmalarında görev alıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne ait arozözler de Dalaman havaalanında helikopterlere su takviyesi yapıyor. Büyükşehir Belediyesi dozeri ise yangın bölgesinde şerit açma çalışması yapıyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Büyükşehir Belediyesi Marmaris Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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