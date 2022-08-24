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Son dakika haberi: Annesiyle birlikte evde gördüğü adamı bıçaklayarak öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi: Annesiyle birlikte evde gördüğü adamı bıçaklayarak öldürdü

Son dakika haberleri... Erzurum'da F.Y isimli şahıs annesini başka bir şahısla evde görünce sinir krizi geçirdi.

Erzurum'da F.Y isimli şahıs annesini başka bir şahısla evde görünce sinir krizi geçirdi. F.Y annesiyle gördüğü adamı bıçaklayarak öldürürken annesini ise bıçakla yaraladı.

Erzurum'da F,Y isimli bir şahıs Palandöken TOKİ konutlarında bulunan evlerinde iddiaya göre annesi H.A ile O.T yi birlikte gördü. Daha sonra sinir krizi geçiren F.Y eline aldığı bıçakla O.T isimli şahsı bıçaklayarak öldürdü. Annesi H.A ise iddiaya göre kendisini banyoya kilitleyerek yaralı bir şekilde kurtuldu. Polis ekipleri tarafından göz altına alınan F.Y nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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