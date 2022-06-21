Son dakika haber: Ankara'da şeker fabrikasında yangın Bir son dakika haberine göre Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan şeker fabrikasında yangın çıktı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan şeker fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Alınan bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ankara Şeker Fabrikası'nda meydana geldi. Fabrikanın makinistlik bölümünde henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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