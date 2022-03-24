Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden, "1970'li yıllarda kullanılan araçlarımızdan bir kare" notuyla paylaşılan fotoğrafta döneme ait polis ekiplerince kullanılmakta olan motosiklet ve otomobiller yer aldı. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa