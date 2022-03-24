Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım - Haberler

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Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden nostaljik paylaşım

Son dakika haberleri... Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 1970'li yıllarda polis ekiplerince kullanılan motosiklet ve otomobillerin yer aldığı siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne ait sosyal medya hesapları üzerinden, "1970'li yıllarda kullanılan araçlarımızdan bir kare" notuyla paylaşılan fotoğrafta döneme ait polis ekiplerince kullanılmakta olan motosiklet ve otomobiller yer aldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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