Son dakika haberi | Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı... Yabancı uyruklu DEAŞ mensuplarına eş zamanlı operasyon: 13 gözaltı ANKARA - Ankara'da silahlı terör örgütü DEAŞ'ın çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olduğu belirlenen ve geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün çatışma bölgelerindeki mensuplarıyla irtibatlı olan 15 yabancı uyruklu kişiyi tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonla şüphelilerden 13'ünü yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan şahısların bir kısmının geçmiş yıllarda örgüt içerisinde faaliyette oldukları öğrenilirken, firari 2 şahsı yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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