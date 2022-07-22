FETÖ/PDY Terör Örgütünün finans yapılanmasına yönelik 29 şüphelinin gözaltına karar verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden, 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade, elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan;18'i finansman sağlayan, 8'i sağlanan finansmanı dağıtan, 1'i katalog evlilik sorumlusu, 1'i örgütsel talimatlar doğrultusunda hukuk danışmanlığı yapan, 1'i gaybubet evlerinin örgütsel koordinasyonu ile sorumluluğunu üstlenen olmak üzere toplam 29 şüphelinin, Ankara merkezli 10 ilde, 22 Temmuz 2022 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

(Ahmet Furkan Gülap - İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa