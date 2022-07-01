Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa