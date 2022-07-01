Son dakika haberi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik 27 şüpheli hakkında Ankara merkezli 11 ilde gözaltı kararı verildi - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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