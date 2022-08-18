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Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu

Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Şarkışla ilçesi Ortaköy Çermik mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 dönüm bir alanda anız yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Şarkışla Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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