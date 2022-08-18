Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaklaşık 10 dönüm arazide çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın Şarkışla ilçesi Ortaköy Çermik mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 10 dönüm bir alanda anız yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler yangını büyümeden söndürdü. Jandarma yangın ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS