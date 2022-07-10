Son dakika haberi | Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü - Haberler

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Son dakika haberi | Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi | Anamur'da tarımsal alandaki yangın ormana 100 metre kala söndürüldü

Son dakika 3. sayfa haberi: Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 3 dönüm tarım alanı kül olurken, yangın ormana 100 metre kala kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Köyiçi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tarımsal alanda yangın çıktı. Bölge sakinlerinin haber vermesiyle yangın bölgesine 3 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ile 15'i orman işçisi, yaklaşık 20 kişi sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, ormana 100 metre kala vatandaşlarında desteğiyle yangını kontrol altına aldı. Yangında 3 dönüm bahçe zarar gördü. Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışma ise sürüyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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