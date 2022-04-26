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Son dakika haberi | Alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta ölü bulundu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta düşerek kafasını çarpıp hayatını kaybetti.

TEKKEKÖY, SAMSUN (İHA) - Samsun'da alzheimer hastası yaşlı adam geceleyin sokakta düşerek kafasını çarpıp hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çinik Mahallesi'nde gece saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alzheimer hastası olduğunu öğrenilen Mimin Y.(85) geceleyin evinden dışarı çıktı. Yakınları yaşlı adamın evde olmadığını fark edince aramaya çıktılar. Yaşlı adam sokakta hareketsiz halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Mimin Y.'nin sırt üstü düşerek kafasını yere çarpıp öldüğü tespit edildi. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekkeköy, Samsun, 3. Sayfa, Haberler

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