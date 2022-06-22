Son dakika haberi: Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu Edinilen son dakika gelişmesine göre Yalova'nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yalova'nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Alınan bilgiye göre, Yalova'nın Altınova Cumhuriyet Mahallesi 19 Ağustos Caddesi'nde 4 katlı binanın 4 kattaki evde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürdükten sonra soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - YALOVA Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Cumhuriyet Mahallesi Yalova 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi: Altınova'da evde çıkan yangın korkuttu - Haberler

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