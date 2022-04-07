Son dakika haberi | Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

TEKİRDAĞ (İHA) - Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 araca çarptı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da alkollü araç sürücüsünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.

2018 yılında da ehliyetini kaptırmış

Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, kaza yapan araçla birlikte 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. M.S'nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetini kaptırdığı öğrenildi.

Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.