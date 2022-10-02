Son dakika haberi! Alkollü sürücü polislere zor anlar yaşattı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs polislere zor anlar yaşattı.

Olay, gece saatlerinde ilçenin Yenimahalle Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D.'nin kullandığı 81 BU 883 plakalı otomobili durduran polis ekipleri sürücüye alkol muayenesi yaptı. Yapılan kontrolde sürücü 1.51 promil alkollü çıkınca hakkında işlem başlatıldı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu. Polislere zorluk çıkartan alkollü sürücü olay yerine gelen takviye kuvvet Gece Kartalları ve Asayiş Şube ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kendisine ait olan otomobil ise olay yerine gelen yakınları tarafından alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK