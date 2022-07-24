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Son dakika haberi... Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Alkollü sürücü kazaya neden oldu: 3 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Adıyaman'da, alkollü sürücünü kullandığı otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'da, alkollü sürücünü kullandığı otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İ.D., idaresindeki 34 CHL 026 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Karayolları Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Meydana gelen kazada araçta bulunan N.K., E.K., H.D., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerince incelemelerde bulunuldu. Polis ekiplerince alkol metreye üfletilen sürücü İ.D'nin 2.46 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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