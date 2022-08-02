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Son dakika haberi: Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Alkol zehirlenmesi geçiren şahıs hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da alkol aldıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran ve yoğun bakıma alınan 66 yaşındaki şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Afyonkarahisar'da alkol aldıktan sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran ve yoğun bakıma alınan 66 yaşındaki şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dün hastane acil servisine başvuran Metin Ç. (66), alkol aldıktan sonra rahatsızlandığını söyleyerek sağlık görevlilerinden yardım istedi. Görevlilerin müdahale etmek istediği şahıs bir anda bayıldı. Bunun üzerine polikliniğe götürülen Metin Ç.'nin yapılan tetkiklerinde alkol zehirlenmesi geçirdiği belirlenerek yoğun bakıma alındı. Müdahale sonrası Metin Ç., Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Metin Ç., buradaki tedaviye cevap vermeyerek hayatını kaybetti.

Metin Ç.'nin ölümünün ardından polis tarafından başlatılan inceleme ise devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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