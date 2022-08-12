Haber : Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada

 - Güncelleme:

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada Aksaray'da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 113 kök kenevir, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi.

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu kamerada

AKSARAY - Aksaray'da jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 113 kök kenevir, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kent genelinde sorumluluk bölgesinde geniş çaplı çalışmalarına devam ediyor. Jandarma ekipleri, 2 şahsın kenevir ekimi yapıp uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit etmesi üzerine harekete geçti. Ağaçören ilçesinde Muharrem A.ve Behiç Y.isimli şahısları takibe alan jandarma istihbarat ekipleri, 2 gün yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgular üzerine adrese operasyon düzenledi. İkametin bahçesinde yapılan aramalarda, 113 kök kenevir bitkisi, 20 gram kubar esrar ve 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Gençlerimizi zehir tacirlerinden kurtarmak amacıyla titiz ve gayretli çalışmalarımıza devam edilerek vatandaşlarımızın zehirlenmesine fırsat verilmeyecektir" denildi.

İhlas Haber Ajansı / Yasin Can - 3. Sayfa

Jandarma Kenevir 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title