Son dakika haberi | Aksaray'da jandarma okul bölgelerini dron ile havadan izliyor

Son dakika habere göre Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ve öğrencilere yönelik güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, okul ve bölgelerinde dron ile denetim ve izleme yapıyor.

Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul ve öğrencilere yönelik güvenlik önlemlerini artıran jandarma ekipleri, okul ve bölgelerinde dron ile denetim ve izleme yapıyor.

2022-2023 eğitim öğretim yılının balamasıyla birlikte kentte okul ve öğrencilere yönelik faaliyetlerine start veren Aksaray İl Jandarma Komutanlığı okul ve öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla dron ile havadan izleme ve denetim yapıyor. Kent genelindeki ilçe, belde ve köy okullarında görev alan jandarma ekipleri okul ve bölgelerinde dron kaldırarak havadan takip yapıyor. Öğrencilerin, okulların, öğrenci servislerinin ve bölgedeki şahısların havadan izlendiği denetimlerde en ufak bir olumsuzluğa geçit verilmiyor. Trafik jandarması ve asayiş ekiplerinin görev aldığı denetimler okul saati boyunca devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın eğitim-öğretim hayatlarını huzur ve güven içerisinde sürdürmeleri için eğitim, farkındalık ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi. - AKSARAY