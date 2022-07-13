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Son dakika haberi: Akrabalar arasında kavga: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi: Akrabalar arasında kavga: 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu toplam 5 kişi hastanelik oldu.

Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu toplam 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğridere Dişçi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan kavgada Ö.E.ve E.E. bıçaklanarak, E.E., İ.E. ve E.E. de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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