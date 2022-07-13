Son dakika haberi: Akrabalar arasında kavga: 5 yaralı

Samsun'da akrabalar arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak, 3 kişi de darp sonucu toplam 5 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Eğridere Dişçi Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan kavgada Ö.E.ve E.E. bıçaklanarak, E.E., İ.E. ve E.E. de darp sonucu yaralandı. Yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa