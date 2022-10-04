Son dakika haberi | AK Parti Milletvekili Nilgün Ök trafik kazası geçirdi 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Afyonkarahisar'da trafik kazası geçiren AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök'ün bulunduğu ve şoförünün kullandığı otomobil, Denizli yolunda kaza yaptı. Kazanın ardından Ök, 112 Acil servis ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Selcen Hıdıroğlu ve Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ök'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ök'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Milletvekili Karahisar Nilgün Ök Denizli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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