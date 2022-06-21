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Son dakika haberi | Ahırda çıkan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Ahırda çıkan yangın korkuttu

Son dakika haber... Erzurum'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Erzurum'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, öğle saatlerinde, Yakutiye ilçesinde bağlı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki Güllüce Caddesi'nde meydana geldi. Erkan Karanlıkbulut'a ait, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri ahırdaki hayvanları boşaltırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını güçlükle söndürdü. Ahırda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yakutiye İtfaiye Erzurum 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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