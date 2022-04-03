Son dakika haberi | Ağabey annesine zarar vermek isteyen kardeşini silahla kovaladı

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da annesine zarar verip evi yakmak isteyen şahıs, buna engel olmak isteyen ağabeyi tarafından tüfekle vurulması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen E.K., Mara Mahallesi Namık Kemal İlkokulu yakınlarında bulunan evinde ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs, iddiaya göre annesine zarar vermek ve evi yakmak istedi. Durumu fark eden E.K.'nın ağabeyi İ.K., kardeşine müdahale etmek istedi. Bir süre boğuşan kardeşlerden E.K. evden kaçtı. Bunun üzerine İ.K., evde bulunan ruhsatlı av tüfeğini alarak kardeşini kovalamaya başladı. Ara sokaklarda kardeşini kovalayan İ.K., 2 el ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan E.K., yaralı halde olay yerinden kaçarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. İ.K. ise polisi arayarak durumu anlatıp, kullandığı silahı polislere teslim etti. Hastanede tedavi altına alınan E.K'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN