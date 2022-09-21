Son dakika haberi | Afrin'de eylem hazırlığında olan teröristlere ağır darbe 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin'de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/YPG'li teröristlere, Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu. İçişleri Bakan Süleyman Soylu, Afrin'de eylem hazırlığında olan PKK/PYD/ Ypg'li teröristlere, Münbiç'ten gönderilen 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemelerin ele geçirildiğini duyurdu. Bakan Soylu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde; Hatay İl Emniyet ve Afrin Suriye Görev Gücü'nün operasyonuyla, Afrin'de eylem yapmak üzere PKK/PYD/YPG'li teröristlere Münbiç'ten gönderilen; 12 kg C4 patlayıcı ile bomba yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda emeği geçen ekiplerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Süleyman Soylu YPG PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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