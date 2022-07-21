Son dakika haberi! AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... Son dakika 3. sayfa haberi: AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! AFAD: 'Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... - Haberler

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