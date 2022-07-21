Son dakika haberi! AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberi! AFAD: 'Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı...

Son dakika 3. sayfa haberi: AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. - ANKARA

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title