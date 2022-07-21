Son dakika haberi! AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa haberi: AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
AFAD: "Geçmiş olsun Balıkesir. Gönen ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa