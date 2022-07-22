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Son dakika haber | Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberlerine göre Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı Şüphelilere yardım eden 2 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Avcılar'da bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanarak sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkından kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Adliyeden kaçmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı

Şüphelilere yardım eden 2 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

İSTANBUL - Avcılar'da bir evden hırsızlık yaptıktan sonra yakalanarak sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nin otoparkından kaçmaya çalışan 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kaçmaya çalışan şüphelilere yardım eden 2 kişi de gözaltına alındı.

Avcılar'da geçtiğimiz Salı günü saat 04.40 sıralarında bir eve giren Hüseyin U. ve Oğuzhan T. polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Hüseyin U.'nun 79 sabıka kaydı olduğu ve 9 yıl 2 al kesinleşmiş 9 yıl 2 ay cezası bulunduğu, Oğuzhan T.'nin ise 66 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen 2 şüpheli, polis ekipleriyle adliye otoparkına ilerlerken 2 kişinin yardımıyla kaçmak istedi. Çıkan arbedede Hüseyin U. hafif şekilde yaralanırken, 4 şüpheli de yakalandı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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