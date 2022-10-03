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Son dakika haberi! Adıyaman'da yakalanan zehir taciri tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi! Adıyaman'da yakalanan zehir taciri tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman'da narkotik ekiplerince bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adıyaman'da narkotik ekiplerince bir adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda esrar ve kenevir bitkisi ele geçirilirken, gözaltına alınan zehir taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Tut ilçesinde Y.D. isimli şahsın adresine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda 7 paket halinde 2 kilo 480 gram esrar, 1 adet Hint keneviri ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D., emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Adıyaman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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