Son dakika haberi | Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haber... Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde Ahmet M. idaresindeki 10 YS 655 plakalı otomobil ile İsmet Ç. idaresindeki 02 AD 353 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada araç sürücülerinden Ahmet M. ile araçta bulunan Ziya Ç. ve Makbule Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adıyaman Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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