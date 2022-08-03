Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

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Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Son dakika haberi! Adana'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da evinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

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Adana'da evinde 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirilen 1 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yüreğir ilçesine bağlı Geçitli Mahallesi'nde ikamet eden S.B. isimli şahsın evinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 1 kilo 200 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli S.B. gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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