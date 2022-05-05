Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama - Haberler

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Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu operasyonlarına 4 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 20-29 Nisan 2022 tarihleri arasında, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 13 operasyonda 6 kilo 708 gram kubar esrar, 14 gram metamfetamin, 82 gram toz esrar maddesi, 80 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu, Jandarma, Nisan, Adana, 3. Sayfa, Haberler

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