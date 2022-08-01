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Son dakika haberi... Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Adana'da orman yangını çıkartan şüpheli tutuklandı

Son dakika habere göre Adana'nın Feke ilçesinde 6 noktada ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

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Adana'nın Feke ilçesinde 6 noktada ormanlık alanı kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akkaya Mahallesi'nde 5, İncirci Mahallesi'nde ise 1 noktada olmak üzere toplam 6 noktada ormanlık alanın kundaklanıp orman yangını çıkartıldığı bilgisi alınması üzerine, Feke Orman İşletme Müdürlüğüne ait araç, ekiplerle birlikte vatandaşlarla yangına müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; orman yangınını çıkaran şahıs veya şahısların yakalanması amacıyla geniş çaplı araştırma yapıldı. Araştırma neticesinde kundaklama olayının 3 şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilerek gözaltına alındı.

Şüphelilerden V.D. ve B.A. çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ü.A. tutuklanarak Kozan Kapalı Cezaevine konuldu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu Tragger Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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