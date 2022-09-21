Son dakika haberi! Adana'da kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesi, Düzağaç mahallesinde yaşanan trafik kazasında Ferhat Şahbaz isimli vatandaş hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü Cahit B. yaralı kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre Kaza Düzağaç mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, 01 RR 838 plakalı traktör sürücüsü Cahit B. ve yanında bulunan Ferhat Şahbaz, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarında bulunan kayaya çarptı. Traktörde sürücünün yanında bulunan Ferhat Şahbaz olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Cahit B. yaralı olarak kurtuldu. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kozan Devlet Hastanesinde tedavisi süren Cahit B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADANA