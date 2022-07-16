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İnşaatta göçük: İnşaat mühendisi ve işçi toprak altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İnşaatta göçük: İnşaat mühendisi ve işçi toprak altında kalarak can verdi

İnşaatta göçük: İnşaat mühendisi ve işçi toprak altında kalarak can verdi Adana'da inşaatta göçen toprağın altında kalan 1'i inşaat mühendisi 2 işçi hayatını kaybetti.

İnşaatta göçük: İnşaat mühendisi ve işçi toprak altında kalarak can verdi

ADANA - Adana'da inşaatta göçen toprağın altında kalan 1'i inşaat mühendisi 2 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 14.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, bina önüne atık su borusu döşenmesi sırasında toprakta göçük meydana geldi. O sırada binada çalışan Bahri Ustaoğlu ve İnşaat Mühendisi Yasin Doğan, göçük altında kaldı. İnşaatta çalışan işçiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verip arkadaşlarını kurtarmak için toprağı kazmaya başladı. Kısa sürede olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, Ustaoğlu ve Doğan'ı göçük altından çıkarttı. Sağlık ekiplerine teslim edilen talihsiz işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ustaoğlu ve Doğan'ın cesedi, otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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