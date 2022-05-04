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Son dakika haberleri | Adana'da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Adana'da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı Adana'da son 10 gün içinde ev ve iş yerlerinden 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı Adana'da son 10 gün içinde ev ve iş yerlerinden 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10...

Adana'da hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Adana'da son 10 gün içinde ev ve iş yerlerinden 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı

ADANA - Adana'da son 10 gün içinde ev ve iş yerlerinden 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde 10 gün içerisinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, 15 ayrı hırsızlık olayında ev, iş yeri ve araçlardan yaklaşık 100 bin lira değerinde soygun yaptıkları belirlenen 10 şüphelinin önce eşkalini, sonra da kimliklerini tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda şüphelileri gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat A.'nın farklı tarihlerde kent merkezinde 6 ayrı motosiklet çaldığı ve bir otomobilden de hırsızlık yaptığı belirlendi. Zanlı'nın, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkındaki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serhat Asan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, 4 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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