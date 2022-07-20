Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı Son dakika haber: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı. Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak ülkelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Adana'ya geldiğini tespit etti. Polis şahsın yakalanması amacıyla, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 adresi bastı. Zanlılardan 5'i gözaltına alındı. Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Adana Emniyet Müdürlüğü Adana Haberler Son Dakika

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