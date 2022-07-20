Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | Adana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika haber: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında geçmiş dönemde Suriye ve Irak ülkelerinde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri şeklinde bilgiler bulunan, yabancı uyruklu 6 şüphelinin Adana'ya geldiğini tespit etti. Polis şahsın yakalanması amacıyla, şafak vakti eş zamanlı olarak 6 adresi bastı. Zanlılardan 5'i gözaltına alındı.

Adli tıp biriminden sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü Adana Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title