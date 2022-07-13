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Son dakika haberleri! Acil serviste kadınlar birbirine girdi... O anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberine göre Acil serviste kadınlar birbirine girdi.

Acil serviste kadınlar birbirine girdi... O anlar kamerada

ADANA - Adana'da Çukurova Devlet Hastanesi Acil Servisinde iki kadının kavga etmesi an be an görüntülendi.

Çukurova Devlet Hastanesi'nin acil servisinde dün akşam aynı hastanın yakını 2 kadın kavga etti. Aynı aileden 25 yaşlarındaki bir erkek de kendi saçlarını çekerek, "Yapmayın, yeter" diye bağırarak kavgayı durdurmaya çalıştı. Bu arada kavgadan sonra kadının elinde diğer kadının saçlarının kaldığı görüldü. Polisler ve diğer hasta yakınları tarafından güçlükle ayrılan kadınlar, acil servisten çıkartıldı. Cep telefonuna yansıyan görüntülerin ortaya çıkması üzerine acil servisteki kavgayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana Çukurova Devlet Hastanesi acil servisine, 10 Temmuz'da da saat 21.00 sıralarında trafik kazasında yaralanan bir kişi getirildi. İddiaya göre, yaralıların yakınları hastalarına bakılmadığı ve ilgilenilmediği iddiasıyla taşkınlık çıkarıp, acil servise zarar verdi. Olayın ardından başlatılan soruşturmada şüphelilerden A.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., nöbetçi hakimlikçe 'tehdit' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - 3. Sayfa

Devlet Hastanesi Çukurova Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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