Son Dakika | Çatı yangınını film izler gibi izlediler

Son dakika 3. sayfa haberi: Çatı yangınını film izler gibi izlediler Tandırdan sıçrayana kıvılcım bir evin çatısını kül etti, vatandaşlar çalışmaları film izler gibi izledi Elazığ'da bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti.

Çatı yangınını film izler gibi izlediler

Tandırdan sıçrayana kıvılcım bir evin çatısını kül etti, vatandaşlar çalışmaları film izler gibi izledi

ELAZIĞ - Elazığ'da bir köyde tandırdan sıçrayan kıvılcım, evin çatısını kül etti. Vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasını güneşin altında oturup film izler gibi izledi.

Olay, merkeze bağlı Karaçavuş Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Er'i evinin önünde bulunan tandırdan çatıya kıvılcım sıçradı. Rüzgarında etkisi ile çatı kısa süre içerisinde alev aldı. Yangını fark eden 5 kişilik Er ailesi kendilerini dışarı atarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Vatandaşlar ise itfaiye ekiplerini müdahalesini adeta bir açık hava sinemasında film izler gibi izledi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme yaptı.