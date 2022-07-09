Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Acemi kasaplar hastanelik oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Edinilen son dakika haberine göre Acemi kasaplar hastanelik oldu Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.

Acemi kasaplar hastanelik oldu

KAYSERİ - Kayseri'de kurban keserken yaralanan bazı vatandaşlar hastanelik oldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesimi sırasında hayvanın darbesi ya da kesici aletlerle yaralanan vatandaşlar hastanelere akın etti. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla hastanelerin acil servisine gelirken bazı vatandaşlar ise ambulanslarla hastanelere sevki sağlandı.

Yaralanan vatandaşlar, ilk tedavilerinin ardından taburcu edildi.

İhlas Haber Ajansı / Turan Bulut - 3. Sayfa

Kurban Bayramı Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title