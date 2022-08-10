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Son dakika haberi! ABD polisinden eve giren hindi için operasyon

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Son dakika haberi! ABD polisinden eve giren hindi için operasyon

Son dakika haberi... ABD'nin Wisconsin eyaletinde ihbar üzerine olay yerine gelen polis, eve giren hindiyi dışarıya çıkarabilmek için yoğun çaba saf etti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde ihbar üzerine olay yerine gelen polis, eve giren hindiyi dışarıya çıkarabilmek için yoğun çaba saf etti.

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bulunan Wausau kentinde polis bu sefer bir hindiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, pencereden eve giren hindiyi dışarıya çıkarabilmek için yoğun çaba sarf etti. Koruyucu kıyafet giyerek eve giren polislerden korkan hindi ise etrafta uçuşarak diğer odalara kaçtı. Girdiği odada sıkıştırılan hindi, ağ yardımı ile yakalandı. Polisin kucakladığı hindi bahçeye çıkarılarak doğal alanına bırakıldı. Wausau Polis Departmanı tarafından kaydedilen operasyon anları ise sosyal medyada büyük ilgi topladı. Operasyona katılan polis Todd Baeten, "Genellikle apartmanlara giren vahşi hindi ihbarı almıyoruz" dedi. - WISCONSIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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