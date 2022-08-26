Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gündem haberi... - ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü ABD'nin Arizona eyaletinde bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis memuru, 4 kişi hayatını kaybetti.

- ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü

ARIZONA - ABD'nin Arizona eyaletinde bir apartmanda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i polis memuru, 4 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Arizona eyaletinin Tucson şehrinde bir apartmanda silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin sevk edilmesi üzerine yetkililer saldırganın 1'i polis memuru, 3 kişiyi öldürdüğünü söyledi. Saldırganın daha sonra da kendini vurduğu ve hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden polis memurunun 43 yaşındaki Deborah Martinez-Garibay olduğu belirtilirken, polis memurunun cesedinin otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülmesinin ardından olay yerinde bir onur töreni düzenledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tam Gemi Şok Denemeleri 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title