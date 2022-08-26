Son dakika haberi: ABD'de evsizlerin kaldığı barınağa silahlı saldırı: 2 ölü 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri... ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin yaşadığı bir barınağa düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin yaşadığı bir barınağa düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. ABD'nin Kentucky eyaletinde evsizlerin kaldığı barınakta silahlı saldırı meydana geldi. Henderson Polis Departmanı'nın karşılık verdiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralıların da olduğu öğrenildi. Polis, yerel saatle 21.55'te Kenneth B. Gibbs isimli bir şüpheliyi gözaltına aldı. Harbor House Christian Center olarak bilinen kurumun evsiz erkeklere barınma hizmeti sağladığı biliniyor. - KENTUCKY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tam Gemi Şok Denemeleri Kentucky 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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