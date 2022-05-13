6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Samsun'da narkotik polisi tarafından 6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da narkotik polisi tarafından 6 bin 403 adet sentetik ecza ile yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu hap sattığı iddia edilen B.Ö.'yü takibe aldı. B.Ö.'nün ikametine baskın düzenleyen narkotik polisi, 6 bin 403 adet sentetik ecza ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.Ö., bugün çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title