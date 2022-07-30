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Son dakika haberi | 4 yıldır aranan firari suçlu jandarma operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberi | 4 yıldır aranan firari suçlu jandarma operasyonuyla yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 4 yıldır firari olup çeşitli suçlardan 15 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde jandarma ekipleri, 4 yıldır firari olup çeşitli suçlardan 15 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Göynük Mahallesi'nde Kemer İstihbarat Kısım Amirliği tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Asayiş Şube Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kemer İstihbarat Kısım JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte aranan şahsın yakalanmasına yönelik faaliyet yürütüldü. İcra edilen faaliyetler neticesinde; 4 yıldır firari olup çeşitli suçlardan kaydı bulunan ve bu suçlardan toplam 15 yıl, 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Ö. isimli şahıs, Göynük Mahallesi'nde yapılan operasyon sonucunda yakalanarak adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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