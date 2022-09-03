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Son dakika haberi | İçişleri: PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

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Son dakika haberi | İçişleri: PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

Son dakika haberi: İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan "İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı Jandarma PKK 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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