Son dakika haberi! 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

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Son dakika haberi! 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi! 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Kırkarmut sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil, Kırkarmut sapağında kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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