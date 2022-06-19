Son dakika haberi! 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı Bir son dakika haberine göre Kocaeli'de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kocaeli'de 3 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle araç içinde sıkışan 3 yaralı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Kaza, Kırkarmut sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 3 otomobil, Kırkarmut sapağında kazaya karıştı. Çarpmanın şiddetiyle 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan 3 yaralı, itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Kocaeli İtfaiye 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi! 3 otomobil çarpıştı, sıkışan yaralıları itfaiye ekipleri çıkardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.