Bingöl gündem haberleri | 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Bingöl haberleri: Zonguldak'ta ismi öğrenilemeyen bir genç, 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Zonguldak'ta ismi öğrenilemeyen bir genç, 3 genç kızın fotoğraf ve videolarını çektiği iddiasıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 genç kız bir genç tarafından fotoğraflarının ve videolarının çekildiği gerekçesiyle bağırmaya başlayarak, çocuğun elinden telefonu almaya çalıştı. Ardından olayı gören zabıta görevlileri, genci zabıta karakoluna alarak telefonu incelemeye başladı. İnceleme sonrasında genç kızların video ve fotoğraflarını bulan zabıta ekipleri hemen durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri gencin telefonuna el koyarak polis merkezine götürdü. Gencin polis merkezindeki sorgusu sürüyor. (Emre Can Bayram/İHA) İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Zonguldak Gazipaşa Zabıta 3. Sayfa Güncel Haberler

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