Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulunduEdinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu. Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.