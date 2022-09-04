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Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberi... 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulunduEdinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir aracın içerisinde 2 yaşındaki çocuk ölü bulundu

Edinilen bilgiye Hafızpaşa Mahallesi Dede Efendi Sokak'ta 2 yaşındaki S.D.'nin cesedi, evlerinin önünde park halinde bulunan 27 ACH 981 plakalı aracın içerisinde ölü bulundu. Çocuğun kayıp olduğu ileri sürülürken havasız kalması nedeniyle hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Çocuğun yapılan otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığına defnedildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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